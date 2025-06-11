Власти Украины закупают оборудование для разгона демонстраций вместо дронов и противовоздушных ракет. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Власти покупают не дроны и противовоздушные ракеты, не оружие против врага, а оборудование для разгона демонстрантов», — написала Геращенко.

По ее словам, на закупку средств против демонстрантов было потрачено 30,5 млн гривен ($735,1 тысячи). Геращенко призвала президента Украины Владимира Зеленского и его команду сосредоточиться на обеспечении оружием армии и защите городов.

«Господин Зеленский, вы потом снова у (президента США Дональда. — «Газета.Ru») Трампа будете спрашивать, где ракеты и снаряды? Так вот же они — на 30 миллионов нецелевое использование», — отметила она.

До этого французское издание Le Point сообщило о жалобах украинских солдат из-за нехватки снаряжения и боеприпасов, а также усталости на фронте.

Опрошенные военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждают, что у российской армии неисчерпаемый запас снарядов, а также численное преимущество, из-за чего ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких участках фронта.

Солдаты ВСУ считают, что на данный момент положение на фронте такое же критическое, как и в начале спецоперации на Украине.

Ранее наемник ВСУ рассказал, почему у украинской армии проблемы на фронте.