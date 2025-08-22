Группировка «Запад» за сутки ликвидировала 74 БПЛА и 42 пункта управления ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» в ходе боевых действий за сутки нейтрализовали 74 украинских беспилотника и ликвидировали 42 пункта управления ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра соединения Леонид Шаров, передает ТАСС.

По его данным, расчеты ПВО сбили 35 беспилотников самолетного типа и 39 тяжелых дронов. Также подавлена деятельность 42 управленческих пунктов Вооруженных сил Украины.

Днем 21 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетики на Украине. По данным ведомства, военнослужащие применили высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, ударам подверглись склады и имущество ВСУ.

21 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ночью страна подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за все время с начала вооруженного конфликта с РФ. Как он отметил, по Украине выпустили 574 ударных БПЛА и 40 ракет.

Ранее сообщалось, что родные бойцов ВСУ намерены выйти на протест в Киеве.