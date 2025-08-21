Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ планируют провести акцию протеста в Киеве из-за значительных потерь соединения. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, бригада использовалась командованием ВСУ для закрытия брешей в обороне под Волчанском и в Сумской области, что привело к большим потерям. В настоящее время соединение практически не участвует в боях, восстанавливая боеспособность.

«Командование ВСУ использовало личный состав бригады в качестве «пожарных команд» и затыкало ими дыры в обороне. Этим и вызваны огромные потери», — пояснил собеседник агентства.

Акция протеста под лозунгом «Мы никогда не прекратим поиск» запланирована на 23 августа на площади Независимости в Киеве. Родственники требуют предоставить информацию о судьбе военнослужащих.

15 августа несколько сотен жителей Киева вышли на митинг у американского посольства, требуя проведения «справедливых переговоров» между Москвой и Вашингтоном.

Ранее депутат Рады заявил о росте сопротивления властям на Украине.