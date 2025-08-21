В Киеве заявили, что Украина подверглась интенсивным ударам

Украина в ночь на 21 августа подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за время конфликта. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, было применено 574 ударных беспилотника и 40 ракет. Политик назвал это одним из антирекордов.

В ночь на 21 августа по всей Украине объявлялась воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Закарпатской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской, Ровненской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работают силы противовоздушной обороны, и призывал горожан оставаться в укрытиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский заявил, что США дали позитивный сигнал по гарантиям безопасности для Украины.