На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали о групповом ударе по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и объектам энергетики на Украине
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетики на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, военнослужащие применили высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись склады и имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сообщении подчеркивается, что цель атаки была достигнута. Российским бойцам удалось поразить все назначенные объекты.

21 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ночью страна подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за все время с начала вооруженного конфликта с РФ. Как он отметил, по Украине выпустили 574 ударных БПЛА и 40 ракет.

Ранее в Закарпатской области Украины после комбинированного удара ракет и дронов произошел пожар на заводе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами