В Минобороны РФ рассказали о групповом ударе по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и объектам энергетики на Украине

Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетики на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, военнослужащие применили высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись склады и имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сообщении подчеркивается, что цель атаки была достигнута. Российским бойцам удалось поразить все назначенные объекты.

21 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ночью страна подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за все время с начала вооруженного конфликта с РФ. Как он отметил, по Украине выпустили 574 ударных БПЛА и 40 ракет.

Ранее в Закарпатской области Украины после комбинированного удара ракет и дронов произошел пожар на заводе.