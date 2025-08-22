На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов заявил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Рогов: ВС РФ ударили по заводу «Мотор Сич» в городе Запорожье
Марина Лысцева/РИА Новости

Российские войска ударили по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

«Согласно подтвержденной оперативной информации, а также сообщений с места, ракетный удар нанесен по заводу «Мотор Сич», который противник переоборудовал под военные нужды. Было не менее четырех попаданий», — сказал Рогов.

По его данным, в результате удары был разрушен цех по ремонту и сборке авиационных двигателей для военных вертолетов, а также для тяжелых беспилотников и легкой авиации.

Кроме того, заявил он, была уничтожена значительная часть готовой продукции, запчасти и комплектующие. По его словам, это отразится на способности ВСУ обороняться.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.

На прошлой неделе Рогов заявил, что ВС РФ расширили зону контроля на Ореховском и Степногорском направлениях в Запорожской области.

Ранее российские военные нанесли удар по складу с украинскими ракетами «Сапсан».

