Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов: бойцы ВС РФ расширили зону контроля на линии фронта в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные расширили зону контроля на Ореховском и Степногорском направлениях линии фронта в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска путем позиционных боев расширили зону контроля в Малой Токмачке на ореховском направлении Запорожской линии фронта, а также на степногорском направлении», — заявил он.

По словам Рогова, армия России в поселке Степногорск отбила две крупные контратаки противника, улучшив ситуацию по переднему краю и тактическое положение. Он добавил, что населенный пункт Малая Токмачка был превращен украинской стороной в крупный командный и логистический пункт.

Рогов отметил, что на левом берегу бывшего Каховского водохранилища в Степногорске начались боевые действия после взятия российскими военными под контроль села Каменское.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что украинское командование поставило задачу любой ценой взять село Новоконстантиновка в Запорожская области.

Ранее в Запорожской области при атаке БПЛА пострадали протоиерей и его сыновья.

