СК предъявил обвинение экс-замглавы Минобороны Павлу Попову по пяти статьям

Следственный комитет России закончил расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова, ему предъявили обвинение по пяти уголовным статьям. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Попова изъяли собственность на сумму более 100 млн рублей, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он хранил незаконно.

До этого сообщалось, что Минобороны РФ просит взыскать 18 млн рублей с Попова, генерал-майора Владимира Шестерова и бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Последний уже приговорен к пяти годам лишения свободы.

В Главной военной прокуратуре считают экс-заместителя министерства обороны России создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги Попов построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.

Ранее сообщалось, что осужденный экс-генерал Шамарин дал показания по делу генерала Оглоблина.