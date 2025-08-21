В Воронежской области восстановили движение поездов после атаки БПЛА

В Воронежской области восстановили движение поездов, которое приостанавливали после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«Движение поездов восстановлено», — сообщил глава области.

Он добавил, что в настоящее время несколько населенных пунктов региона остаются без света, их переводят на резервное питание.

21 августа Гусев сообщал, что на юге региона были уничтожены более пяти украинских БПЛА. Один из дронов упал в районе железнодорожных станций Журавка и Райновская, на участке Россошь — Сохрановка. В результате пропало напряжение в контактной сети, и движение поездов было временно остановлено.

Из-за инцидента 19 поездов были задержаны.

Ранее сообщалось о происшествии в Запорожской области, где из-за атаки дронов полностью отключилось электричество.