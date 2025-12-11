На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Популярный фрукт оказался защитником сосудов

CRFSN: 140 грамм авокадо в день снижают уровень холестерина ЛПНП
hugo_34/Shutterstock/FOTODOM

140-235 грамм авокадо в день помогает снижать уровень «плохого» холестерина и триглицеродов в организме. К такому выводу пришли ученые из Тегеранского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Исследователи изучили результаты ранее опубликованных исследований с участием взрослых, которые регулярно включали авокадо в рацион — от небольших порций до 250 граммов и более в день.

Выяснилось, что даже умеренное потребление плода приводит к заметному улучшению липидного профиля: уровень общего холестерина снижался почти на 7 мг/дл, а уровень ЛПНП — более чем на 6 мг/дл по сравнению с контрольными группами. При более высоких дозах и длительном употреблении (свыше 23 недель) эффект становился выразительнее.

ЛПНП (липопротеины низкой плотности) — это показатель, который отражает уровень частиц, переносящих холестерин из печени к клеткам организма. ЛПНП часто называют «плохим холестерином» из-за его связи с риском атеросклероза.

Отдельный анализ показал, что ежедневная порция авокадо объемом 140-235 грамм также способствовала снижению уровня триглицеридов. Эти сложные молекулы являются главной формой накопления энергии в организме: когда потребляется больше калорий, чем тратится, избыток превращается в триглицериды и откладывается в жировой ткани.

По словам авторов, авокадо остается одним из редких натуральных продуктов, демонстрирующих четкое дозозависимое улучшение липидных показателей. Однако ученые подчеркивают, что для подтверждения долгосрочного эффекта потребуются дополнительные исследования.

Ранее россиянам рассказали, за сколько часов до сна можно есть.

Теперь вы знаете
