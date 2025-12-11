Популярный фрукт оказался защитником сосудов

140-235 грамм авокадо в день помогает снижать уровень «плохого» холестерина и триглицеродов в организме. К такому выводу пришли ученые из Тегеранского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Исследователи изучили результаты ранее опубликованных исследований с участием взрослых, которые регулярно включали авокадо в рацион — от небольших порций до 250 граммов и более в день.

Выяснилось, что даже умеренное потребление плода приводит к заметному улучшению липидного профиля: уровень общего холестерина снижался почти на 7 мг/дл, а уровень ЛПНП — более чем на 6 мг/дл по сравнению с контрольными группами. При более высоких дозах и длительном употреблении (свыше 23 недель) эффект становился выразительнее.

ЛПНП (липопротеины низкой плотности) — это показатель, который отражает уровень частиц, переносящих холестерин из печени к клеткам организма. ЛПНП часто называют «плохим холестерином» из-за его связи с риском атеросклероза.

Отдельный анализ показал, что ежедневная порция авокадо объемом 140-235 грамм также способствовала снижению уровня триглицеридов. Эти сложные молекулы являются главной формой накопления энергии в организме: когда потребляется больше калорий, чем тратится, избыток превращается в триглицериды и откладывается в жировой ткани.

По словам авторов, авокадо остается одним из редких натуральных продуктов, демонстрирующих четкое дозозависимое улучшение липидных показателей. Однако ученые подчеркивают, что для подтверждения долгосрочного эффекта потребуются дополнительные исследования.

