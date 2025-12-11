На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа «ГУДТАЙМС» выступит в Санкт-Петербурге

Группа «ГУДТАЙМС» проведет концерт в Санкт-Петербурге 13 декабря
Клуб «Космонавт»

Группа «ГУДТАЙМС» проведет свой большой концерт в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе клуба «Космонавт».

Выступление пройдет 13 декабря в 20:00 в «Космонавте». Артисты исполняют музыку в жанрах ска-панк, orchestra dance-rock и сквирт-рок. Участники коллектива гастролируют по России и принимают участие в крупных музыкальных фестивалях.

В июне 2025-го «ГУДТАЙМС» выступили на фестивале «Дикая Мята». Особенность этого мероприятия заключается в том, что оно ежегодно представляет много новой, яркой музыки.

Помимо «ГУДТАЙМС», на сцену «Дикой Мяты» вышли The Hatters, ZOLOTO, «Три дня дождя», «АРИЯ», Saluki, «ХЛЕБ», TMNV, «Базар», Polnalyubvi, «Заточка», DRUMMATIX, «Кирпичи Big Band», PALC, Петр Налич, obraza.net, SULA FRAY, Beautiful boys, «Мытищи в огне», Драгни, «Мультfильмы», Luverance, 3333, «СмешBand», The Translators и другие исполнители. Всего состоялось более 120 концертов на семи сценах.

Ранее Анита Цой объяснила выступление в костюме покемона.

