Солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск для информационных операций, жалуются на нехватку продовольствия и медикаментов и угрожают командиру. Об этом свидетельствуют данные радиоперехватов, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На записи слышен диалог командира батальона с позывным «Макет» и командира группы «Каштан». По словам бойцов, они остаются без еды, перевязочных средств и медицинской помощи для раненых, и выражают недовольство тем, что их задействовали только для съемки видео и выполнения информационных задач, не обеспечив необходимую поддержку.

Перехваты также указывают, что операция под Купянском оказалась неудачной: военнослужащие оказались в окружении и лишились провизии. Сообщается, что трудности с логистикой и материально-техническим обеспечением стали одной из причин напряженности среди личного состава.

В начале декабря стало известно, что несколько военнослужащих ВСУ перестали подчиняться командованию в Днепропетровской области из-за прорыва российских войск.

Ранее пленный из ВСУ рассказал о бонусах за уничтожение дезертиров.