Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в Telegram-канале.

Точная цель атаки и место поражения дрона не уточняются.

До этого российские хакеры из PalachPro и Eye Of Sauron взломали порты Одессы и Николаева на Украине. По данным SHOT, они смогли получить всю секретную документацию и записи с камер видеонаблюдения. Журналисты рассказали, что несколько дней назад был взломан главный сервер морского порта Одессы, который считается одним из важнейших для Киева.

Кроме того, хакеры взломали порт Николаева. Их действия стали ответом на атаки российских судов возле берегов Турции.

5 декабря ТАСС со ссылкой на обзор Военного колледжа НАТО писал, что Россия имеет определенный прогресс в разработке и применении безэкипажных дронов. В документе подчеркивается, что Россия интерпретирует «меняющиеся глобальные обстоятельства» как сигнал к широкому внедрению роботизированных систем.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых воздушных целей на российскими регионами.