В Иркутской области мужчина случайно выстрелил из карабина в 17-летнего сына знакомого

Жителя Иркутской области ограничили в свободе за случайный выстрел в человека
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Иркутской области мужчину, который погубил сына знакомого случайным выстрелом, ограничили в свободе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел в октябре этого года, когда 47-летний мужчина вместе со знакомым и его 17-летним сыном выехал на открытую местность близ села Анга Качугского района для пристрелки оружия.
 
«Фигурант, вооруженный охотничьим карабином, при корректировке тепловизионного прицела не убедился в отсутствии людей в зоне поражения, где в это время находился потерпевший, и выстрелил из оружия, причинив ранение несовершеннолетнему», — говорится в материалах дела.

Подросток получил несовместимые с жизнью травмы. В отношении иркутянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.

Ранее девятилетний ребенок нашел револьвер и случайно ранил себя в голову.

