Кальянщик избил жену владельца ночного клуба из-за того, что ему не давали пить на работе

Mash: в Адлере кальянщик избил хозяйку клуба из-за запрета пить на работе
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

В Адлере стажер-кальянщик ночного клуба напал на сотрудников и ударил ногой в лицо жену владельца заведения из -за того, что ему не давали пить и курить во время работы. Об этом сообщается в Telegram-канале Kub Mash.

Кальянщик поссорился с одной из официанток, которая сделала ему замечание о пьянстве на работе. За девушку заступилась жена владельца заведения, но получила от дебошира удар ногой в лицо. Женщина попыталась обороняться с помощью лопатки для пиццы, в ответ агрессор разбил бутылку и попытался атаковать ее осколком.

После драки молодой человек скрылся, но позже вернулся и повредил входную дверь клуба. Кальянщик утверждает, что выполнял множество обязанностей «за троих» — от запуска кухни до уборки, а курение кальяна на рабочем месте считает допустимым. Также он заявил о недоплате заработной платы, сообщив, что за две недели получил лишь 6,5 тысяч рублей. Избитая женщина проходит лечение.

Ранее пьяный житель Подмосковья забил 76-летнюю мать.

