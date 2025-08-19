В Запорожской области из-за атаки дронов полностью отключилось электричество

На территории Запорожской области произошло отключение электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что электричество отсутствует во всей области.

Спустя 20 минут Балицкий заявил, что причиной происшедшего стала атака украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию.

Энергетики в усиленном режиме ведут восстановительные работы и проводят переключение на резервные линии. Губернатор отметил, что работы осложняются опасностью повторных атак и темным временем суток.

17 июля Балицкий сообщил, что несколько населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения. Речь шла о Мелитополе, Энергодаре, Васильевском, Акимовском, Черниговском, Приморском и Приазовском. Кроме того, электричества не было в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Причиной отключения электричества стала атака украинских беспилотников.

Ранее в Курской области восстановили электроснабжение после атаки дрона ВСУ.