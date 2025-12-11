На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ряд ограничений для покинувших страну «определенных нарушителей»

Пискарев: скрывающихся за рубежом преступников может ждать заморозка счетов
Преступников, которые скрываются от российского законодательства за рубежом, может ждать заморозка счетов на территории РФ и ряд других ограничений. Об этом на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил ее председатель Василий Пискарев.

Он пояснил, что временные ограничения предлагается ввести для преступников, которые пытаются избежать уголовного или административного наказания по определенным статьям УК и КоАП РФ. Речь, в частности, идет о лицах, признанных виновными в нарушении порядка деятельности иноагента, призывах к нарушению территориальной целостности России и к введению санкций в отношении РФ, дискредитации Вооруженных сил России и участии в деятельности «нежелательной» организации.

Кроме заморозки счетов для них предлагается ввести запрет на пользование электронной подписью, отказ в консульских услугах, приостановить регистрацию прав на недвижимость и действие водительского удостоверения. Также в ГД призвали начать отказывать им в заключении кредитного договора, ввести запрет на дистанционное банковское обслуживание и регистрацию физлица в качестве самозанятого или ИП и прочее.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России будут и дальше ужесточать законодательство для людей, которые не осознают, что пошли по пути предательства. Он подчеркнул, что усиление ограничений будет происходить до тех пор, пока они не прекратят заниматься разрушительными для страны действиями.

Ранее Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов.

