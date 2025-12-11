Лыжник Коростелев рассказал о встрече с Клебо на Кубке мира

Лыжник Коростелев о встрече с Клебо: мы поприветствовали друг друга

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о встрече с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо на этапе Кубка мира в Швейцарии, передает «Матч ТВ».

«А я уже видел его. Я поприветствовал его, а он меня», — сказал Коростелев.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Коростелев заявил, что иностранные лыжники поздравили его с допуском.