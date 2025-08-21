На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын маньяка Чикатило погиб, воюя за ВСУ

SHOT: сын маньяка Чикатило погиб в рядах ВСУ в Харьковской области
YouTube

В ходе боев в Харьковской области Вооруженные силы России ликвидировали сына маньяка Андрея Чикатило Юрия. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, мужчина, вступивший в ряды ВСУ еще в начале СВО, восемь месяцев числился пропавшим без вести, прежде чем его признали погибшим. Его намерены представить к ордену «За мужество» II степени.

Уточняется, что Юрий Чикатило пошел служить в украинскую армию, чтобы не попасть под суд из-за задолженностей по штрафам, кредитам и алиментам. «Газета.Ru» рассказывала о его биографии.

Отец Юрия, самый известный маньяк СССР Андрей Чикатило совершил 43 доказанных убийства и был казнен в 1994 году.

До этого сообщалось, что в ряды ВСУ вступил орудовавший в Самарской области маньяк Дмитрий Ворошилов. От его рук пострадали как минимум 13 человек. Он расправлялся с парами, которые приезжали на так называемую Дорогу любви недалеко от леса. Он вышел на свободу в 2012 году.

Ранее сообщалось, что после подписания контракта с ВСУ на Украине сбежали «днепропетровские маньяки».

