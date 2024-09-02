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На Украине сбежали с оружием «днепропетровские маньяки»

После подписания контракта с ВСУ на Украине сбежали «днепропетровские маньяки»

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Телеграм-канал Военный обозреватель

Двое заключенных, имеющих прозвище «днепропетровские маньяки», сбежали с оружием после заключения контракта с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации отмечается, что двое мужчин по решению суда отбывали пожизненное заключение. В 2000-х годах они прославились тем, что забивали случайных прохожих молотком и отверткой, сгубив таким образом более двадцати человек.

Им удалось выйти из мест заключения в рамках проводимой на Украине мобилизации осужденных. В объявлении о розыске указано, что они могут находиться на территории Днепровской (Днепропетровской) или Кировоградской областей.

11 июля глава минюста Украины заявил о планах по привлечению в ВСУ тысяч мужчин, находящихся в местах лишения свободы. Это стало возможным благодаря подписанному президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных.

Ранее трое осужденных украинцев сбежали с автоматами из Одесской области.

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