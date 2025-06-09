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Маньяк, убивший 13 человек в Самарской области, вступил в ВСУ

Shot: орудовавший в Самарской области маньяк Ворошилов вступил в ряды ВСУ
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Telegram-канал «SHOT»

Маньяк, убивавший людей в Самарской области в 90-е, подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 58-летний «Лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов вышел на свободу в 2012 году и поехал в деревню в Луганской области, где родился. Спустя десять лет он переехал в Днепропетровскую область. Там он вступил в ряды ВСУ.

Ворошилов был судим за убийство людей в 1993-м году и в период с 1996 по 1997 год в Самарской области, куда он попал из Луганской области по распределению на воинской службе.

От рук «Лесного маньяка» пострадали минимум 13 человек. Он расправлялся с парами, которые приезжали на так называемую «Дорогу любви» недалеко от леса. При этом он издевался над жертвами. Например, один труп обнаружили в обгоревшем сожженном автомобиле.

Сам Ворошилов работал в ИК, из-за жестокого обращения на него жаловались сотрудницы, которых он грозился убить. «Лесного маньяка» осудили на 15 лет.

Ранее сын маньяка Чикатило отправился служить в ВСУ.

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