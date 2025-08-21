На Украине ужесточат ответственность за незаконный выезд за границу

Кабмин Украины хочет ввести уголовное наказание за выезд уклонистов за границу

Украинское правительство предложило ввести наказание за незаконное пересечение границы во время военного положения и за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он уточнил, что власти планируют ввести уголовную ответственность для уклонистов за выезд из страны. Кроме того, военнообязанные должны будут неукоснительно соблюдать срок пребывания за пределами Украины.

Мельничук добавил, что предлагается передать рассмотрение дел о незаконном пересечении границы Государственной пограничной службе.

19 августа сообщалось, что в Закарпатской области Украины правоохранители задержали учителя географии за помощь военнообязанным в пересечении границы.

13 августа стало известно, что по всей Украине полиция проводит более 150 обысков в рамках масштабной операции по борьбе с переправкой уклонистов от военной службы за границу.

Ранее на Украине рассказали о последствиях для военкомов, не выполнявших план мобилизации.