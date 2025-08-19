На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине учитель географии помогал уклонистам перейти границу

В Закарпатье учитель географии помогал уклонистам перейти границу тайными путями
true
true
true
close
Shutterstock

В Закарпатской области правоохранители задержали учителя географии за помощь военнообязанным в пересечении границы. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мужчина, хорошо владея местностью, разработал маршруты нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска и инструктировал военнообязанных»‎, — сказано в сообщении.

Известно, что с каждого уклониста он брал $5,5 тысяч (около 450 тысяч рублей).

В начале июля этого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Запорожье за взятки помогли за год избежать мобилизации 1,5 тысячи мужчин призывного возраста. По данным следствия, военкомы брали взятки за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые были внесены в специальную базу за неявку по повестке. Сотрудники ТЦК составляли поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в военкомат.

Ранее в подполье заявили, что на Украине военкомы начали искать уклонистов с помощью дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами