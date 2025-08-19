На Украине учитель географии помогал уклонистам перейти границу

В Закарпатской области правоохранители задержали учителя географии за помощь военнообязанным в пересечении границы. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мужчина, хорошо владея местностью, разработал маршруты нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска и инструктировал военнообязанных»‎, — сказано в сообщении.

Известно, что с каждого уклониста он брал $5,5 тысяч (около 450 тысяч рублей).

В начале июля этого года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Запорожье за взятки помогли за год избежать мобилизации 1,5 тысячи мужчин призывного возраста. По данным следствия, военкомы брали взятки за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые были внесены в специальную базу за неявку по повестке. Сотрудники ТЦК составляли поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в военкомат.

Ранее в подполье заявили, что на Украине военкомы начали искать уклонистов с помощью дронов.