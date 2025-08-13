На Украине проходит более 150 обысков в рамках операции по борьбе с уклонистами

По всей Украине полиция проводит более 150 обысков в рамках масштабной операции по борьбе с переправкой уклонистов от военной службы за границу. Об этом сообщила пресс-служба украинского МВД.

«Более 150 обысков проводят оперативники департамента стратегических расследований и следователи нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что правоохранители проводят обысковые мероприятия у организаторов и участников схем, которые с помощью поддельных медицинских документов и внесения уклонистов в базу данных «Шлях» («Путь» — пер. ред., содержит информацию о международных перевозках) помогали уклонистам нелегально покинуть Украину.

С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. С 18 мая 2024 года на территории страны начал действовать новый закон, который значительно ужесточает правила мобилизации. Согласно его положениям, граждане, включенные в реестр военнообязанных, утрачивают ряд прав, включая возможность выезда за пределы страны, свободное распоряжение личными денежными средствами, управление автотранспортом, совершение сделок с недвижимостью, а также оформление как внутреннего, так и заграничного паспорта.

Ранее в Киеве задержали чиновника ТЦК за вымогательство взятки с уклониста.