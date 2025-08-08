На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали о последствиях для военкомов, не выполнявших план мобилизации

Нардеп Евтушок: военкомов, не выполнявших план мобилизации, отправляли на фронт
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военкомат на Украине), которые не выполняли план по мобилизации, отправляли на фронт. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, такая схема действовала «раньше». Сейчас же за недобор людей военкомов наказывают выговорами, отметил он.

6 августа украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова призвала убрать сотрудников ТЦК с улиц. По ее словам, военкомы не обучены тому, как вести себя с военнообязанными, и неспособны себя контролировать. По этой причине они не должны контактировать с гражданами, считает Решетилова. Транспортировкой людей в ТЦК или, как минимум, фиксацией их доставки должны заниматься правоохранители, добавила она.

4 августа газета Financial Times писала, что на Украине растет сопротивление силовой мобилизации, а также ужесточается критика в адрес военного командования и власти. Автор публикации отметил учащение случаев применения силы в отношении сотрудников ТЦК.

Ранее в России напомнили, как Зеленский многократно уклонялся от службы в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
