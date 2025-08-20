В Москве начался суд над взятым в плен бойцом нацбатальона ВСУ «Кракен»

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении взятого в плен бойца нацбатальона «Кракен» ГУР Минобороны Украины Андрея Приходько. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, украинский военнослужащий на суде признал свою вину в подрыве автомобиля «Газель», в котором находились бойцы российской армии. Инцидент произошел в Белгородской области в 2023 году. Военным Вооруженных сил (ВС) РФ удалось вовремя покинуть салон машины после попадания в него снаряда из гранатомета.

«Да, полностью осознаю свою вину», — ответил подсудимый на соответствующий вопрос судьи.

От дальнейших показаний Приходько отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Подсудимый выступал перед судом посредством видеосвязи из СИЗО-2 в Ростовской области.

19 августа состоялся суд над другим украинским военнопленным Иваном Румянцевым, который участвовал в незаконном вторжении в Курскую область. По данным Следственного комитета, его признали виновным в совершении теракта и назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее появились данные, что в России за преступления в Курской области осудили более 230 украинских бойцов.