Российский суд приговорил украинского военного к длительному заключению за теракт

СК: украинский солдат Румянцев осужден на 16 лет за теракт в Курской области

Украинский военнослужащий Иван Румянцев из 225-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины, участвовавший в незаконном вторжении в Курскую область, приговорен к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как установило следствие, 24 февраля 2025 года Румянцев вместе с сослуживцами на боевой машине пехоты M2 Bradley, вооруженный автоматом и гранатами, незаконно пересек государственную границу РФ в районе КПП «Суджа».

По данным следствия, он занял наблюдательно-огневую позицию возле села Дарьино Суджанского района, чтобы блокировать и удерживать населенный пункт под вооруженным контролем. На следующий день, 25 февраля 2025 года, Румянцев был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.

В итоге Румянцева признали виновным в совершении террористического акта в Курской области. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы: первые четыре года — в тюрьме, оставшиеся 12 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее другой украинский военный получил 15 лет за вторжение в Курскую область.