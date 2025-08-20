На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали об атаке истребителей на Курскую область

Архангел спецназа: ВСУ ударили по Курской области с помощью истребителей F-16
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область при помощи пары истребителей F-16. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«На днях 1 [сверхзвуковой истребитель] Су-27 атаковал окрестности Теткино, а затем два F-16 также осуществили сброс УАБов (управляемая авиационная бомба. — «Газета.ru») по району села», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 августа дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 42 дрона ВСУ в небе над регионами РФ. По данным ведомства, украинские военные пытались нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 14 — сбили в Воронежской области. В Тамбовской области ликвидировали восемь дронов, в Курской области — семь, в Ростовской области — пять. По два беспилотника нейтрализовали в Смоленской, Орловской и Брянской областях, по одному — в воздушном пространстве Липецкой области и Краснодарского края.

Ранее российские ПВО за сутки сбили 3 авиабомбы и 117 беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
