Украинский беспилотник нанес удар по автомобилю в Белгородской области

Гладков: мужчина получил ранения при атаке БПЛА на машину в Белгородской области

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон нанес удар по транспортному средству в селе Новостроевка-Первая.

«Пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии <...> доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Кроме того, повреждения получил сам автомобиль.

19 августа украинский БПЛА атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка, расположенном в Белгородской области. В результате у здания оказались повреждены купол, фасад, остекление и паперть. Более того, находившаяся на территории храма женщина получила рваные и осколочные ранения лица. Ей потребовалась госпитализация.

В тот же день другой беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственную технику в селе Мокрая Орловка. Из-за действий украинских войск пострадал мужчина — у него диагностировали баротравму и множественные осколочные ранения. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА на коммерческий объект пострадали четыре человека.