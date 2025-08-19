На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: в Новой Таволжанке и Мокрой Орловке при атаках пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа БПЛА атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы. Женщина, находившаяся на территории, получила рваные и осколочные ранения лица. Пострадавшую доставили в Шебекинскую районную больницу. В храме в результате атаки повреждены купол, фасад, остекление и паперть.

Второй человек пострадал в селе Мокрая Орловка. При сбросе взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику был ранен мужчина. Ему оказал помощь на месте фельдшер местной амбулатории, после чего пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

До этого сообщалось о ликвидации возгорания кровли одного из корпусов больницы № 16 в Волгограде, которое возникло после падения обломков украинского беспилотника.

Ранее российский военный сбил БПЛА, бросив в него автомат.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
