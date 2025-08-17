БПЛА ударил по коммерческому объекту в поселке под Белгородом, четыре человека ранены

Из-за ударов ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области были ранены четыре человека. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в поселке Ракитное БПЛА атаковал коммерческий объект. Пострадавшему при этом мужчине медики помогли на месте. Трое других раненых были доставлены в местную больницу: у еще одного мужчины минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения, а двух женщин после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно.

Чиновник добавил, что в поселке были повреждены два автомобиля и навес здания.

На этой неделе Белгород и Белгородская область подвергались массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.