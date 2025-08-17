На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

БПЛА ударил по коммерческому объекту в поселке под Белгородом, четыре человека ранены

Гладков: при атаке беспилотника в поселке Ракитное пострадали четыре жителя
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

Из-за ударов ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области были ранены четыре человека. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в поселке Ракитное БПЛА атаковал коммерческий объект. Пострадавшему при этом мужчине медики помогли на месте. Трое других раненых были доставлены в местную больницу: у еще одного мужчины минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения, а двух женщин после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно.

Чиновник добавил, что в поселке были повреждены два автомобиля и навес здания.

На этой неделе Белгород и Белгородская область подвергались массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами