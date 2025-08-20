Румыния подняла в воздух истребители из-за дронов на границе с Украиной

Бухарест поднял в воздух два немецких истребителя Eurofighter в ночь на 19 августа в связи с появлением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с границей республики. Об этом сообщили в минобороны Румынии, передает РИА Новости.

«В ночь с 19 на 20 августа два самолета Eurofighter Typhoon <...> были подняты в небо для мониторинга воздушной обстановки в приграничном районе с Украиной, на севере уезда Тулча из-за обнаружения группы дронов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что истребители находились на 57-й авиабазе Михай Когэлничану в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию. В ведомстве уточнили, что воздушные судна вернулись на базу 1:10 по мск (совпадает с местным временем), а украинские беспилотники не попали в воздушное пространство республики.

21 июля оборонное ведомство Румынии сообщило о том, что четыре украинских объекта непреднамеренно вторглись в воздушное пространство государства. В минобороны рассказали, что в период с 3:30 до 6:00 было зафиксировано 12 украинских воздушных объектов.

Ранее Германия подняла истребители из-за российского самолета.