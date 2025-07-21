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Украину уличили в нарушении воздушного пространства Румынии

Минобороны Румынии: четыре украинских объекта нарушили воздушное пространство
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Четыре украинских объекта непреднамеренно вторглись в воздушное пространство Румынии этой ночью. Об этом заявило румынское минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что с 3:30 до 6:00 (совпадает с мск) зафиксировали 12 украинских воздушных объектов, которые появились в воздушном пространстве Украины к северу от границы с Румынией.

«Четыре из них непреднамеренно вторглись на несколько минут в [воздушное] пространство нашей страны в районе Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус», — говорится в релизе минобороны страны.

До этого сообщалось, что на территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну. Как писали местные СМИ, прилетевший объект был изготовлен из фанеры и пенопласта.

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