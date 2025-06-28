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СМИ сообщили, что Германия подняла истребители из-за российского самолета

Bild: Германия подняла в небо истребители из-за российского самолета Ил-20М
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Ints Kalnins/Reuters

ВВС Германии по тревоге подняли в небо истребители из-за появления российского самолета Ил-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщает Bild.

Издание отмечает, что радары НАТО засекли Ил-20М, который якобы вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве.

Уточняется, что в небо поднялись два истребителя Eurofighter, которые установили с российским самолетом визуальный контакт в 100 км от побережья Германии.

В материале утверждается, что Ил-20М не развернулся и двигался в западном направлении, примерно в 40 км от острова Узедом самолет изменил свой курс. Воздушное пространство ФРГ самолет при этом не нарушил.

Bild со ссылкой на военные круги указывает, что истребители альянса уже в девятый раз в этом году поднимаются в небо из-за появления российских самолетов.

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании 13 июня подняли в небо из-за российского разведывательного самолета Ил-20, который находился в польском воздушном пространстве над Балтийским морем.

Ранее российский Су-35 «подрезал» американский F-16 у побережья Аляски.

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