На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна позиция Польши относительно отправки войск на Украину

Politico: Польша исключает отправку войск на Украину из-за страха ослабить армию
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Власти Польши исключили возможность отправки своих военнослужащих на Украину, так как боятся ослабить собственные силы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника.

Из материала следует, что в данный момент Варшава обладает крупнейшей армией среди стран — членов Европейского союза.

«Польша <...> исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток», — отмечается в статье.

Источник подчеркнул, что республика оказалась в состоянии «стратегической дилеммы» из-за своего соседства с РФ и Белоруссией. В Москве неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает. Несмотря на это, польский чиновник заявил, что Варшава не может позволить себе ослабить армию.

19 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что к текущему моменту согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских государств, включая Францию и Великобританию. Какие еще страны согласились направить своих военнослужащих на Украину, в статье не уточнялось.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил идею размещения европейских войск на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами