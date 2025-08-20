Стала известна позиция Польши относительно отправки войск на Украину

Власти Польши исключили возможность отправки своих военнослужащих на Украину, так как боятся ослабить собственные силы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника.

Из материала следует, что в данный момент Варшава обладает крупнейшей армией среди стран — членов Европейского союза.

«Польша <...> исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток», — отмечается в статье.

Источник подчеркнул, что республика оказалась в состоянии «стратегической дилеммы» из-за своего соседства с РФ и Белоруссией. В Москве неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает. Несмотря на это, польский чиновник заявил, что Варшава не может позволить себе ослабить армию.

19 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что к текущему моменту согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских государств, включая Францию и Великобританию. Какие еще страны согласились направить своих военнослужащих на Украину, в статье не уточнялось.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил идею размещения европейских войск на Украине.