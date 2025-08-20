ВС РФ уничтожили резервуары на территории нефтебазы в Одесской области

Пригожин раскрыл, сколько Валерии заплатили за участие в «Новой волне» 09:23

Захарова заявила, что Зеленский положил на алтарь своих страстей народ Украины 09:23

В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины 09:18

В Госдуме раскрыли, чем обернется членство Украины в НАТО 09:15

В российском регионе толпа пьяных мужчин преследовала подростков на самокатах 09:14

Владивостокец трогал себя на остановке и попал на видео 09:13

Российские военные благодаря дерзкому решению выбрались из окружения ВСУ 09:10

В Липецке из горла пенсионерки достали трехсантиметровую рыбную кость 09:07

Экс-депутат Госдумы передал Западу секретные сведения за $45 млн 09:05