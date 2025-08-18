Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе на Украине

Зеленский подтвердил удар ВС РФ по нефтебазе азербайджанской SOCAR под Одессой

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар российских войск по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Был и сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — заявил политик.

18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также терминалам нефтяной компании SOCAR.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил предыдущие авиаудары России по нефтебазе SOCAR.

Позднее появилась информация о том, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине.

Ранее появились кадры удара по азербайджанским топливным объектам на Украине.