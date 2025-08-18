На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прокомментировал удар по азербайджанской нефтебазе на Украине

Зеленский подтвердил удар ВС РФ по нефтебазе азербайджанской SOCAR под Одессой
true
true
true
close
Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар российских войск по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Был и сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — заявил политик.

18 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам «Новой почты», которая является логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также терминалам нефтяной компании SOCAR.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил предыдущие авиаудары России по нефтебазе SOCAR.

Позднее появилась информация о том, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине.

Ранее появились кадры удара по азербайджанским топливным объектам на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами