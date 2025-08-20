В Сумской области произошли взрывы

В городе Ахтырке Сумской области Украины произошло около 20 взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

«В Ахтырке в Сумской области после полуночи было слышно около 20 взрывов», — говорится в сообщении.

Подробности о произошедшем и информация о повреждениях не уточняются.

Накануне в Черниговской области Украины после взрывов возникли перебои с электроснабжением. По словам главы военной администрации региона Вячеслава Чауса, были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Отключение света произошло в городе Нежине.

В этот же день несколько взрывов произошло на территории Полтавской области Украины. Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствовали о том, что в тот момент в нескольких регионах страны действовала воздушная тревога. В том числе это касалось Полтавской области.

Ранее на Украине сообщили об ударе по зданию администрации одного из регионов.