В Полтавской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в украинском городе Кременчуге
Vitalii Hnidyi/Reuters

Несколько взрывов произошло на территории Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Фокус».

По информации журналистов, звуки взрывов раздались в городе Кременчуге.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в тот момент в нескольких регионах страны действовала воздушная тревога. В том числе это касается Полтавской области.

18 августа Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны» написал, что в городе Одессе на юге Украины произошли взрывы с последующим возгоранием. В публикации уточнялось, что огонь охватил здание «Новой почты», ставшее логистическим центром по доставке военных грузов для армии страны. Кроме того, в результате прилета пострадали терминалы компании SOCAR из Азербайджана.

Накануне в городах Харьков и Сумы на востоке Украины были зафиксированы прилеты баллистических ракет. Как сообщило издание «Страна.ua», в первом населенном пункте под удар попало учебное заведение, во втором — Индустриальный район.

Ранее здание военной администрации Сумской области подверглось удару.

Новости Украины
