На Украине сообщили об ударе по зданию администрации одного из регионов

Российские бойцы нанесли удар по зданию военной администрации Сумской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти.

В материале отмечается, что Вооруженные силы РФ в ходе операции применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон упал на крышу администрации, эту информацию подтвердил мэр города Сумы Александр Лысенко.

Утром 10 августа Telegram-канал «Украина.ру» написал, что в городе Синельниково в Днепропетровской области был зафиксирован массированный удар по железнодорожной инфраструктуре. Во время атаки произошло не менее 20 взрывов, эпицентром которых стал местный железнодорожный вокзал.

Кроме того, часть ударов пришлась по объектам энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, в том числе была задета электрическая подстанция.

6 августа министерство энергетики Украины заявило, что в Одесской области зафиксировали прилет по газокомпрессорной станции. Речь идет об объекте, по которому Украина качает газ из США и европейских стран.

Ранее в порту Одессы после прилета начался пожар.