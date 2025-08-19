На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Черниговской области Украины возникли перебои с электроснабжением

В Черниговской области после взрывов произошло частичное отключение света
IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

Перебои с электроснабжением возникли в Черниговской области Украины после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

«Есть повреждения инфраструктуры, в некоторых населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением», — говорится в заявлении.

Как сообщило издание «Страна.ua», в том числе отключение света произошло в городе Нежин.

19 августа украинское издание «Фокус» написало, что на территории Полтавской области произошло несколько взрывов. По данным журналистов, соответствующие звуки раздались в городе Кременчуге. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

Накануне в городе Одессе на юге Украины также произошли взрывы. Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны» сообщил, что в результате взрывов в городе начался мощный пожар. Огонь охватил здание «Новой почты», ставшее логистическим центром по доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины. Кроме того, в результате прилета пострадали терминалы компании SOCAR из Азербайджана.

Ранее два города на Украине подверглись ударам с применением баллистических ракет.

Все новости на тему:
Новости Украины
