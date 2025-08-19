На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о необходимости поддержки семей погибших участников СВО

Путин: необходимо уделять большое внимание поддержке семей погибших бойцов СВО
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российским властям следует уделять наибольшее внимание помощи семьям погибших участников СВО, заявил в ходе встречи с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном президент РФ Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба Кремля.

«Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали за Отечество. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должны этому уделять», — сказал Путин.

Во время встречи Гольдштейн также доложил Путину о социально-экономическом состоянии региона и программе «Пера. Путь героя».

В июле Путин подписал закон, согласно которому предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции, добровольцам и членам семей погибших бойцов составит до 30 дней.

При этом в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военного отсчет начинается с момента получения судебного решения по таким спорам.

Ранее сообщалось, что в РФ вырос процент принятых в вузы по квоте участников СВО и их родных.

