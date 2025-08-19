На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с врио главы Коми

Путин провел встречу с врио главы Республики Коми Гольдштейном
close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ходе встречи Гольдштейн доложил Путину о социально-экономическом состоянии региона. Особое внимание он уделил мерам поддержки участников СВО и их семей, а также программе «Пера. Путь героя».

11 августа российский лидер встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Путин отметил высокие показатели региона в различных сферах. По словам президента РФ, рост промышленного производства в Омской области в два раза выше, чем в других сибирских субъектов Федерации, — 3,3%.

До этого правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты, на общую сумму более 29 млрд рублей. Речь идет о республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

Ранее Путин встретился с главой Ставропольского края.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами