Путин встретился с врио главы Коми

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ходе встречи Гольдштейн доложил Путину о социально-экономическом состоянии региона. Особое внимание он уделил мерам поддержки участников СВО и их семей, а также программе «Пера. Путь героя».

11 августа российский лидер встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Путин отметил высокие показатели региона в различных сферах. По словам президента РФ, рост промышленного производства в Омской области в два раза выше, чем в других сибирских субъектов Федерации, — 3,3%.

До этого правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам, которые реализовали инфраструктурные проекты, на общую сумму более 29 млрд рублей. Речь идет о республике Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях.

Ранее Путин встретился с главой Ставропольского края.