Путин подписал закон о предельном сроке для начисления выплат раненым бойцам СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения в ходе специальной военной операции (СВО), добровольцам и членам семей погибших бойцов составит до 30 дней. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплаты направят в течение 30 дней с момента получения документов, которые требуются для принятия решения об их начислении. При этом в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военного отсчет начинается с момента получения судебного решения по таким спорам.

Такие же условия были распространены в отношении страховых выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, пожарным, полицейским, таможенникам, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и Росгвардии, которые получили ранения при исполнении служебных обязанностей.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Особое внимание правительство уделяет расширению мер поддержки семей военнослужащих – участников специальной военной операции. К уже существующим социальным льготам и выплатам добавляются новые. Сегодня меры поддержки охватывают все направления: от финансовой помощи до поступления в колледжи и вузы. Подробно о льготах и выплатах для семей участников СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд аннулировал брак бойца СВО из-за выплат.