Прием в вузы по квоте участников СВО вырос на 74%

Прием в вузы России по квоте для участников СВО увеличился на 74% в 2025 году

Российские вузы в 2025 году зачислили по отдельной квоте для участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей на 74,2% больше студентов, чем в 2024 году. Речь идет о 28 383 гражданах, сообщил газете «Ведомости» представитель пресс-службы Минобрнауки РФ.

По его информации, за год увеличилась и заполняемость мест в вузах по отдельной квоте. Доля мест по такой квоте в РФ составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест.

В текущем году отдельная квота составляет 50 957 мест. Доля зачисленных по ней студентов достигает 55,7% от ее общего объема. В прошлом году квота составляла 50 496 мест. При этом ее заполняемость была ниже – 32,3%.

Как рассказал представитель пресс-службы министерства, приемная кампания 2025 года по отдельной квоте завершится 29 августа.

В российских вузах действует отдельная квота приема для участников СВО и членов их семей. Льгота также касается лиц, награжденных званием Героя России или тремя орденами Мужества.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о бесплатном втором образовании для участников СВО.