Храм в Белгородской области подвергся атаке, пострадал один человек

SHOT: ВСУ атаковали храм в Новой Таволжанке Белгородской области во время службы

Украинские войска атаковали храм в селе Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, храм Покрова Пресвятой Богородицы подвергся атаке во время службы.

В результате удара пострадала местная жительница. В данный момент ей оказывают медицинскую помощь.

С помощью чего была совершена атака и есть ли повреждения, не уточняется.

27 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждении церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района. В результате атаки дрона и детонации взрывного компонента были повреждены паперть и фасад храма.

В мае представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко рассказал, что 20 храмов в регионе пострадали после обстрелов, некоторые из них полностью разрушены.

Ранее дрон ВСУ атаковал церковь в Харьковской области.