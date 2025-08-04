Ганчев: беспилотник ВСУ нанес удар по церкви в селе Харьковской области

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали церковь в селе Новоегоровка Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава пророссийской администрации администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, в результате удара дрона в храме выбиты окна, получили повреждения кровля и фасад. Чиновник отметил, что мирные жители не пострадали.

Он также заявил, что сотрудники администрации восстановят поврежденные элементы церкви.

4 августа украинский беспилотник атаковал в Луганской народной республике (ЛНР) машину скорой помощи, в которой перевозили пожилую пациентку. Инцидент произошел в селе Троицкое под городом Попасная. В результате атаки пострадали члены бригады скорой помощи — водитель и два фельдшера.

1 августа два россиянина получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на автомобили в Белгородской области.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.