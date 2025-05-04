РИА: в Белгородской области при атаках ВСУ разрушены и пострадали 20 храмов

В Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов, некоторые из них полностью разрушены. Об этом сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.

«С недавно сгоревшим храмовым комплексом (Новый Иерусалим) в Сухарево в Белгородской области пострадало 20 храмов. Есть храмы разрушенные и есть храмы, пострадавшие от обстрелов, где-то уже восстановленные», — сказал Клюйко.

Он рассказал, что храм святых апостолов Петра и Павла в Прохоровке, куда прилетел беспилотник, восстановили за месяц, в храме в Новооскольском районе в Малом городище, который также пострадал при атаке БПЛА, восстановили кровлю.

В Журавлевке в храм попал снаряд, в селе Муром был сильно поврежден храм Святой Троицы, добавил представитель епархии.

24 апреля Белгородская митрополия РПЦ сообщила, что храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области сгорел полностью после атаки дронов. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в ООН высказались об атаке ВСУ на храм Новый Иерусалим в Белгородской области.