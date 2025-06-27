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ВСУ ударили по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе

Гладков: дрон ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Борисовке
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате одной из них повреждена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района.

«Четыре муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, пострадавших нет… На церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Борисовка Волоконовского района совершена атака вражеского дрона», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате атаки и детонации взрывного компонента были повреждены паперть и фасад храма.

19 июня сообщалось, что храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой народной республики попал под обстрел со стороны украинской армии и получил повреждения.

11 мая в РПЦ сообщили, что треть храмов Суджанского церковного округа оказалась разрушена в результате атак Вооруженных сил Украины.

Ранее в Горнальском монастыре рассказали о спасении от украинских войск.

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