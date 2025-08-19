Стало известно, кто возглавит группу по разработке гарантий безопасности Украины

В ходе совместной встречи президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились о том, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО, которая займется разработкой «гарантий безопасности» для Киева. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники.

Уточняется, что гарантии безопасности для Украины должны включать в себя: военное присутствие, системы ПВО, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Помимо этого, по словам источника WSJ, существует несколько способов, которыми США могут оказать косвенную военную помощь европейским «миротворцам» на Украине.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. «Газета.Ru» вела хронику событий.

